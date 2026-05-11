Incendio all’ex Renault di San Colombano al Lambro | paura nel cuore della notte

Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio si è sviluppato nell'ex capannone Renault situato a San Colombano al Lambro, vicino alla frazione Lambrinia di Chignolo Po. La segnalazione è arrivata alle autorità poco dopo mezzanotte, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate.

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