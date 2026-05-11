Incendio all’ex Renault di San Colombano al Lambro | paura nel cuore della notte
Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio si è sviluppato nell'ex capannone Renault situato a San Colombano al Lambro, vicino alla frazione Lambrinia di Chignolo Po. La segnalazione è arrivata alle autorità poco dopo mezzanotte, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze immediate.
San Colombano al Lambro (Milano), 10 maggio 2026 – Allarme incendio, nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio 2026, all'ex capannone Renault di San Colombano al Lambro, verso la frazione Lambrinia di Chignolo Po. Dalle prime notizie, dati da alcuni passanti che hanno s egnalato fuoco e fumo uscire dalla proprietà, sembrava essere un rogo molto esteso e di conseguenza, i mezzi di soccorso del 115 sono arrivati numerosi. In realtà, fortunatamente, bruciavano solo degli accumuli di cavi di rame, stipati all'esterno del capannone che, per fortuna, non sembra essere stato interessato dalla combustione. Dalle prime stime, sono rimasti coinvolti pochi metri quadrati di area e non ci sono danni alla struttura né feriti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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