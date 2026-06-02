Più di 150 persone hanno partecipato a un evento organizzato dall’associazione Domina Granata, gruppo di tifose del Pontedera. L’iniziativa ha avuto come obiettivo il sostegno a due giovani, Letizia ed Elettra. La partecipazione numerosa ha contribuito a definire il successo della manifestazione, che unisce passione sportiva e impegno sociale.

La presenza di oltre 150 persone ha definito i numeri del successo dell’evento dell’associazione Domina Granata, il gruppo di tifose del Pontedera che rappresenta la "quota rosa" della gradinata nord e che si sta sempre più distinguendo per il suo impegno sociale. Sabato sera hanno risposto veramente in tanti all’appuntamento conviviale fissato all’impianto del Circolo Bellaria per l’ennesima iniziativa benefica. "Ringraziamo tutti i partecipanti – hanno tenuto a dire le componenti di Domina Granata – e tutti coloro che hanno eseguito la donazione. Un grazie anche alle attività commerciali, che hanno messo a disposizione i premi della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il grande cuore granata per Letizia ed Elettra

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