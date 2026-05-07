Campionesse di beneficenza | Per Letizia ed Elettra

Le tifoserie del Pontedera continuano a sostenere cause benefiche, con particolare impegno da parte di un’associazione femminile chiamata Domina Granata. Questa realtà, molto attiva, ha recentemente organizzato una serie di iniziative a favore di Letizia ed Elettra, due figure che beneficiano dei progetti promossi dal gruppo. Le attività si sono svolte negli ultimi mesi, coinvolgendo diverse persone e ricevendo riconoscimenti locali.

Le iniziative di beneficenza dei tifosi del Pontedera non conoscono sosta. In questo caso è il giovane e già attivissimo club (associazione) al femminile Domina Granata (in pratica è la. quota rosa organizzata della gradinata nord Diego Savelli) a farsi promotore di un evento, appunto benefico, disponendo per la sera di sabato 30 maggio una cena che si terrà al Circolo Bellaria. La serata è stata organizzata per aiutare Elettra Del Nista e Letizia Minuti che parteciperanno, rappresentando l’Italia, ai campionati internazionali di paradressage in calendario il prossimo luglio alle scuderie Malaspina di Ornago (Monza-Brianza). Delle due amazzoni di casa nostra, Domina Granata ha parlato così: "Letizia ha 31 anni, vive a Pontedera e all’età di 9 anni ha avuto un’emorragia cerebrale che l’ha portata alla disabilità.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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