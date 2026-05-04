Superga 77 anni dopo | gli invincibili del Grande Torino storia eterna nel cuore granata

Il 4 maggio 1949, un volo di ritorno da Lisbona si schiantò contro la Basilica di Superga, causando la morte di 31 persone, tra cui molti calciatori e staff del Torino. Quel giorno segnò la fine di una squadra che aveva dominato il calcio italiano, lasciando un vuoto che ancora oggi si sente nel cuore dei tifosi granata. A 77 anni da quell’incidente, la memoria dei “Grande Torino” rimane viva tra i tifosi e la storia sportiva del paese.

Il tempo passa, ma il 4 maggio resta una data scolpita nella memoria collettiva. Quel giorno del 1949, il trimotore che riportava a casa il Torino si schiantò contro il terrapieno della Basilica di Superga, spegnendo per sempre la squadra che dominava il calcio italiano.Di ritorno da Lisbona.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Il Grande Torino: a 77 anni da Superga il ricordo su Rai StoriaUna bambolina portoghese è l’ultimo regalo, quasi un saluto, di Ernest Egri Erbstein a sua figlia Susanna: il 4 maggio 1949, attorno a quel regalo... Tragedia di Superga: ecco il documentario su Romeo Menti, il cuore viola del Grande TorinoFirenze, 4 maggio 2026 – Sono passati 77 anni dalla tragedia di Superga del 4 maggio 1949, ma l’emozione che suscitò quel disastro è sempre viva. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Superga, 77 anni dopo: gli invincibili del Grande Torino, storia eterna nel cuore granata; 77 anni fa la tragedia du Superga, il Torino a Udine con maglia dedicata agli Invincibili; Grande Torino. Il romanzo di una squadra; Tragedia di Superga: ecco il documentario su Romeo Menti, il cuore viola del Grande Torino. Superga, 77 anni dopo: gli invincibili del Grande Torino, storia eterna nel cuore granataDalla tragedia del 4 maggio 1949 al ricordo vivo dei tifosi: memoria, orgoglio e uno sguardo alle celebrazioni future ... torinotoday.it Superga, 76 anni dopo: San Mauro ricorda il Grande Torino con una due-giorni granataCi sono date che non passano mai davvero. Restano lì, scolpite nella memoria collettiva, capaci ogni anno di fermare il tempo anche solo per qualche ora. Il 4 maggio è una di quelle. E anche a San Mau ... giornalelavoce.it Basterebbe solo immaginarlo il dolore per provare un rispetto profondissimo oltre ogni colore, oltre ogni appartenenza di fede calcistica. 77 anni fa, a Superga, precipitava l'aereo che trasportava il Grande Torino. Stupido solo pensare di fare paragoni con gioc - facebook.com facebook 4 maggio 2026 Onore al Grande Torino x.com