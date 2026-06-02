Il gran caldo lascia spazio ai temporali nel casertano | scatta l' allerta gialla

Domani nel casertano scatta l'allerta gialla a causa di temporali previsti dopo giorni di caldo intenso. Le temperature, che si sono avvicinate alle condizioni estive, diminuiranno drasticamente con l'arrivo di piogge e temporali su tutta la regione. La giornata vedrà un cambio repentino delle condizioni meteo, con precipitazioni che interesseranno l’intera area. La situazione richiede attenzione per possibili disagi legati a piogge e temporali.

Il gran caldo degli ultimi giorni concederà una tregua. Ma si passerà da un estremo all'altro. Dalle temperature praticamente estive (sebbene manchino ancora tre settimane al solstizio) ai temporali che caratterizzeranno l'intera giornata di domani, 3 giugno.La Protezione civile della Regione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meteo, arriva il caldo: sole e temperature estive fino a sabato

Notizie e thread social correlati

Un lampo nel gran caldo: scatta l'allerta meteo per temporaliUn'allerta meteo gialla è stata emessa nel pomeriggio di oggi per temporali intensi, valida dalle 12 di mercoledì 27.

Sabato a rischio temporali, scatta l'allerta gialla. Nella nuova settimana 'esploderà' il caldoSabato si prevede un aumento delle condizioni di instabilità, con l'allerta gialla per temporali.

Temi più discussi: Il caldo lascia il posto alle perturbazioni, il Centro Geofisico avverte: In arrivo piogge forti e calo delle temperature; Milano, violento nubifragio dopo il gran caldo; Piemonte, il caldo lascia spazio all’instabilità: in arrivo temporali e temperature più basse; Ore senza luce per il gran caldo, la rabbia di cittadini e negozianti.

Il calendario scolastico va cambiato per il caldo? reddit

Caldo da bollino rosso. I consigli per superare lo stress ambientaleMal di testa, spossatezza e rischio di svenimenti sono campanelli d’allarme della difficoltà nel fronteggiare gli sbalzi di temperature. Le raccomandazioni degli esperti ... dilei.it

Il caldo lascia il posto alle perturbazioni, il Centro Geofisico avverte: In arrivo piogge forti e calo delle temperatureSettimana all'insegna dell'instabilità atmosferica con una sensibile diminuzione delle temperature massime e il ritorno della neve in alta quota sulle cime delle Alpi lombarde L’alta pressione che ha ... varesenews.it