Un lampo nel gran caldo | scatta l' allerta meteo per temporali

Un'allerta meteo gialla è stata emessa nel pomeriggio di oggi per temporali intensi, valida dalle 12 di mercoledì 27. La regione interessata, caratterizzata da un caldo anomalo e sole splendente, si prepara a possibili rovesci e fulmini. La comunicazione riguarda un'area con cielo azzurro e temperature elevate, che potrebbe essere interessata da temporali improvvisi. La protezione civile ha segnalato il rischio di condizioni meteorologiche avverse nelle prossime ore.

Una luce gialla nell'azzurro del cielo in cui splende il sole che sta portando un caldo anomalo anche nel territorio lecchese: è il giallo dell'allerta meteo per temporali forti che Regione Lombardia ha emesso nel pomeriggio di oggi, martedì, e che resterà in vigore dalle ore 12 di mercoledì 27. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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