Sabato a rischio temporali scatta l' allerta gialla Nella nuova settimana ' esploderà' il caldo

Sabato si prevede un aumento delle condizioni di instabilità, con l'allerta gialla per temporali. Le previsioni indicano che il 16 maggio sarà caratterizzato da piogge e nubifragi, in particolare nella giornata che ricorda il terzo anniversario di un evento alluvionale. Le precipitazioni saranno di intensità variabile, con possibili rovesci temporaleschi. La situazione meteorologica resterà instabile anche nelle ore successive, prima di un cambiamento atteso nella settimana successiva.

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