Il 31 ottobre si è svolta a Bari una gara di canoa a cui ha partecipato anche un giovane atleta della LNI di Manfredonia. Lombardi ha conquistato la vittoria nella competizione, che ha visto la partecipazione di diversi atleti. La gara si è svolta su percorso cittadino lungo il mare, con varie categorie in competizione. La vittoria è stata ottenuta con un tempo che ha superato gli altri concorrenti presenti.

Un risultato straordinario che rappresenta il suo primo grande successo agonistico e che premia l’impegno, la passione e la determinazione dimostrati durante gli allenamenti.Ottima prestazione anche per Martin Lombardi, che si è distinto sia nella prova dei 2000 metri sia in quella dei 200 metri, conquistando un meritato quarto posto. Facciamo tutti il tifo per i nostri giovani rappresentanti manfredoniani, che con i loro risultati e il loro entusiasmo portano in alto il nome della nostra città e ci rendono davvero orgogliosi! . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Il giovane Nicolas Lombardi della LNI di Manfredonia vince la gara di canoa di Bari

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