Gara di rifunzionalizzazione dello Stir di Casalduni la soddisfazione del presidente Lombardi

Il presidente della provincia di Benevento ha espresso soddisfazione per la conclusione della gara di rifunzionalizzazione dello Stir di Casalduni. La procedura di aggiudicazione si è conclusa con successo, portando avanti il progetto di riqualificazione dell'impianto. La gara ha coinvolto diverse aziende, e il risultato rappresenta un passo importante per il futuro dello Stir. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale emesso dall'ente provinciale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha accolto con soddisfazione la notizia dell’ormai prossima conclusione presso la Regione Campania della procedura di gara d’appalto per i lavori da 40 milioni di Euro di rifunzionalizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti STIR di Casalduni, fermo dal 2018, dopo un devastante incendio che di fatto bloccò la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti sul territorio sannita. “ Sarà una giornata importante per tutto il Sannio quella della ripresa delle attività presso lo STIR di Casalduni”, ha dichiarato Lombardi, che ha aggiunto: “ la rinnovata gestione del...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gara di rifunzionalizzazione dello Stir di Casalduni, la soddisfazione del presidente Lombardi Notizie correlate Viabilità, sopralluogo sulla S.P. 154: soddisfazione di Lombardi e Martini, “Primo segnale importante”Tempo di lettura: < 1 minutoIl segretario cittadino di Forza Italia, Antonio Lombardi, insieme al consigliere comunale Agostino Martini, esprimono... Italia prima nel medagliere dell’Europei U23 di Cagliari: tutta la soddisfazione del presidente MazzoneL’Italia della scherma Under 23 chiude gli Europei di Cagliari con un risultato pesantissimo: primo posto nel medagliere per Nazioni, davanti alla... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Risanamento Messina, anfiteatro di Camaro San Paolo: prossima settimana si decide a chi affidare appalto per ultimarlo; Parete, riqualificazione piazze: nuovi incarichi per lavori fermi da mesi; Risanamento a Messina, si completa finalmente il Parco con l’anfiteatro di Camaro; Terme pronte entro la fine dell’anno. #Cabrini a Repubblica: “PSG-Bayern Se una gara finisce 5-4, vuol dire che c’è stata una catena di errori. Ai miei tempi vedere 9 gol in 90 min era improbabile. Sarebbe l’ora di tornare a insegnare ai difensori a difendere! Con la dedizione in difesa noi abbia x.com BERNALDA FUTSAL. VERSO I PLAY OUT CONTRO VELLETRI. Grossi: “Ci teniamo tanto a mantenere la categoria” La prima “battaglia” è stata vinta dai ragazzi di Volpini nella gara d’andata dei play out ma ora c’è da completare l’opera a Velletri nella gara d - facebook.com facebook