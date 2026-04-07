La Tucson Angel Manfredonia cade nel secondo tempo | Castellaneta rimonta e vince gara 2

Nel secondo tempo di gara 2 dei playoff di DR1, la Tucson Angel Manfredonia ha subito un calo che ha permesso a Castellaneta di rimontare e conquistare la vittoria. La partita si è giocata alla Tensostruttura di Castellaneta, dove il pubblico ha assistito a un match molto acceso. La sfida si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha avuto la meglio sulla squadra ospite dopo una seconda metà di gioco più favorevole.

In un’atmosfera elettrica alla Tensostruttura di Castellaneta, va in scena un capitolo intenso dei playoff di DR1. La Greenergy Magna Grecia BK riesce a ribaltare una partita che sembrava essersi messa sui binari giusti per gli ospiti, superando la Tucson Angel Manfredonia con il punteggio finale di 59-53.Una sconfitta amara per i sipontini, che dopo un primo tempo di alto livello sono rimasti imbrigliati nella difesa locale, subendo il ritorno prepotente dei padroni di casa. La sfida si apre con una Tucson Manfredonia versione "schiacciasassi". I ragazzi di coach Ciociola partono con le marce altissime, piazzando un parziale immediato di 0-10 che gela il pubblico locale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Tucson Angel Manfredonia cade nel secondo tempo: Castellaneta rimonta e vince gara 2 La Tucson Angel Manfredonia a Castellaneta per gara 2?Sabato 4 aprile?18:30?Tensostruttura di Castellaneta La Tucson Angel Manfredonia torna in campo contro Magna Grecia Castellaneta? Dopo il successo... Leggi anche: Pasqua amara per la Tucson Angel Manfredonia: tutto rinviato a gara 3 Temi più discussi: La Tucson Angel Manfredonia a Castellaneta per gara 2; La Tucson Angel Manfredonia a Castellaneta per gara 2; Pasqua amara per la Tucson Angel Manfredonia: tutto rinviato a gara 3; Pasqua amara per la Tucson Angel Manfredonia | tutto rinviato a gara 3. TUCSON ANGEL MANFREDONIA Tucson Angel Manfredonia, vittoria e playoff: Matera ko 73-61Una vittoria convincente che vale slancio e fiducia in vista dei playoff. La Tucson Angel Manfredonia supera la Pielle BK Matera con il punteggio di 73-61 e chiude al meglio la regular season del camp ... statoquotidiano.it Playoff: Manfredonia si aggiudica Gara 1 contro CastellanetaPlayoff: Manfredonia si aggiudica Gara 1 contro Castellaneta La TUCSON ANGEL MANFREDONIA inizia con una vittoria il percorso nei playoff della Tucson Pub ... ilsipontino.net #angelko Pasqua amara per la Angel Manfredonia: tutto rinviato a gara 3 La peggiore Angel della stagione cade a Castellaneta. Ci sarà bisogno di gara 3 per decidere chi affronterà Carovigno in semifinale. MAGNA GRECIA 59 - TUCSON ANGEL 53 Appunta - facebook.com facebook