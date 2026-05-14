Tolmezzo si ferma per Cristina Dalla Marta | lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto

A Tolmezzo, la comunità si appresta a rendere omaggio a Cristina Dalla Marta, assessora comunale incaricata di temi legati alla famiglia, alla disabilità, all’inclusione e ai giovani, deceduta martedì all’età di 55 anni a causa di una malattia. La città ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno dell’ultimo saluto, che si terrà presso una chiesa locale. La scomparsa dell’assessora ha suscitato commozione tra i cittadini e le istituzioni.

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