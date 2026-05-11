Luana D’Orazio riaperta l’indagine sulla morte dell’operaia | la Procura di Prato ordina nuovi accertamenti alla Asl

La Procura di Prato ha deciso di riaprire l’indagine sulla morte di una operaia di 22 anni avvenuta nel maggio 2021 in una fabbrica tessile di Montemurlo. La giovane era rimasta uccisa dopo essere stata trascinata da un orditoio. La Procura ha inoltre disposto nuovi accertamenti che saranno condotti dalla Asl, senza ulteriori dettagli sulle modalità di indagine o sui motivi della riapertura.

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La Procura di Prato riapre il fascicolo sulla morte di Luana D’Orazio, la giovane operaia di 22 anni rimasta uccisa il 3 maggio 2021 in una fabbrica tessile di Montemurlo, stritolata da un orditoio mentre lavorava. La notizia è stata riportata lunedì da Repubblica. L’obiettivo degli inquirenti è quello di ripercorrere gli atti dell’indagine già svolta per capire se nella ricostruzione esistano ancora elementi da chiarire e, soprattutto, eventuali ulteriori profili di responsabilità. Gli esiti giudiziari della vicenda, infatti, sono considerati da molti troppo lievi rispetto alla gravità dei fatti contestati: i titolari dell’azienda hanno...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Luana D’Orazio, riaperta l’indagine sulla morte dell’operaia: la Procura di Prato ordina nuovi accertamenti alla Asl ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Morte di Luana . La procura fa appello contro l’assoluzione . Nuovi accertamentiNon è ancora finita la vicenda processuale legata alla morte di Luna D’Orazio, l’operaia di 22 anni stritolata dall’orditoio a cui stava lavorando il... Morte di Luana d’Orazio: Procura di Prato impugna sentenza di assoluzione per il manutentoreLe motivazioni della sentenza, come riporta oggi l’edizione locale de La Nazione, sono state impugnate dalla procura di Prato che potrebbe disporre...