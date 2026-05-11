Morte di Luana D’Orazio la Procura riapre l’inchiesta | nuovi accertamenti sulla tragedia in fabbrica

La Procura ha deciso di riaprire le indagini sulla morte di una lavoratrice avvenuta circa cinque anni fa in uno stabilimento di Montemurlo. Dopo l’incidente che ha coinvolto la dipendente, i magistrati intendono effettuare nuovi accertamenti per verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro. La riapertura dell’inchiesta segue le indagini già condotte, con l’obiettivo di chiarire le cause dell’incidente e approfondire eventuali mancanze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A quasi cinque anni dall’incidente di Montemurlo, i magistrati vogliono verificare eventuali altre responsabilità sulla sicurezza. A quasi cinque anni dalla morte di Luana D’Orazio, la Procura di Prato torna a scavare su una delle tragedie sul lavoro che più hanno colpito l’opinione pubblica italiana negli ultimi anni. Il procuratore Luca Tescaroli ha deciso di aprire un nuovo fascicolo di indagine sulla morte della giovane operaia di 22 anni, rimasta uccisa il 3 maggio 2021 in un’azienda tessile di Montemurlo mentre lavorava a un orditorio industriale. La tragedia che sconvolse il distretto tessile. Luana D’Orazio, madre di un bambino che oggi ha 10 anni, morì durante il turno di lavoro dopo essere stata trascinata e stritolata dagli ingranaggi del macchinario a cui era assegnata.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Morte di Luana D’Orazio, la Procura riapre l’inchiesta: nuovi accertamenti sulla tragedia in fabbrica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Luana D’Orazio, riaperta l’indagine sulla morte dell’operaia: la Procura di Prato ordina nuovi accertamenti alla AslLa Procura di Prato riapre il fascicolo sulla morte di Luana D’Orazio, la giovane operaia di 22 anni rimasta uccisa il 3 maggio 2021 in una fabbrica... Luana D’Orazio, la Procura di Prato riapre l’indagine sulla morte della giovane operaiaPrato, 11 maggio 2026 – Il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, ha deciso di riaprire le indagini sulla morte sul lavoro di Luana D'Orazio anche... Argomenti più discussi: Morte di Luana D’Orazio, la mossa della procura. Al via un’altra indagine; Caso Luana D’Orazio, la Procura riapre le indagini sulla morte in fabbrica; Luana, ricordo e impegno: Mai più morti sul lavoro; L come Luana D'Orazio. Morti sul lavoro: dichiarazioni di Mariolina Castellone, Emma Marrazzo D'Orazio, Tino Magni e Ugo De Vita. CHE STRAZIO, LA MORTE DI LUANA D’ORAZIO – LA PROCURA DI PRATO HA RIAPERTO LE INDAGINI SUL ... x.com Quale personaggio pensi meriti questo premio e perché? reddit La procura di Prato riapre le indagini sulla morte di Luana D'OrazioIl procuratore di Prato Luca Tescaroli ha deciso di riaprire le indagini sulla morte sul lavoro di Luana D'Orazio anche considerando che le condanne inflitte finora siano troppo basse. Lo riporta La R ... ansa.it