Un cortometraggio di FdI, interpretato da attori professionisti e ambientato nei borghi storici del Lazio, celebra il voto alle donne. Il film include immagini d’epoca e si concentra sul tema dell’importanza del coinvolgimento femminile nel processo democratico. La produzione si propone di sensibilizzare sull’evento storico attraverso una narrazione visiva. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla campagna o ai soggetti coinvolti.

Un film breve, interpretato da attori professionisti nei borghi storici del Lazio e arricchito da immagini dell'epoca. Fratelli d’Italia omaggia così gli 80 anni non solo della Repubblica, ma soprattutto del diritto alle donne. “Nel 1946, prima con le elezioni amministrative del 10 marzo e poi con il referendum del 2 giugno, le nostre nonne e le mostre madri conquistavano il diritto di scegliere il proprio futuro”, si ricorda nel comunicato diffuso da FdI. La protagonista è Teresa, una giovane donna che inizialmente appare disinteressata alla consultazione elettorale, nonostante nel Paese tra radio, cinegiornale e manifesti, non si parli d’altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Il futuro ha bisogno di voi”. Il corto di FdI per celebrare il voto alle donne

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