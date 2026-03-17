Voto alle donne la svolta del ’46 Storie tra conquiste e futuro

Nel 1946, le donne hanno votato per la prima volta in Italia, entrando ufficialmente nelle cabine elettorali e partecipando alle scelte politiche del Paese. Questa data segna un momento storico che ha segnato un punto di svolta nel percorso di parità di diritti. Da allora, molte donne hanno esercitato il loro diritto di voto, contribuendo al cambiamento democratico del nostro Paese.

Era il 1946 quando, per la prima volta, anche le donne poterono entrare in cabina elettorale e scegliere con una scheda il futuro del nostro Paese. Può sembrare una cosa normale oggi, ma allora fu una grande conquista, frutto di coraggio, impegno e tanta determinazione. prima di questa data, solo gli uomini potevano votare, le donne lavoravano, alcune studiavano, crescevano i figli e aiutavano la società in tanti modi, ma non potevano dire la loro nelle decisioni politiche. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia doveva ricostruirsi e diventare una Repubblica. Per farlo davvero, era giusto che tutti i cittadini, uomini e donne potessero esprimere il proprio parere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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