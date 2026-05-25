Il Faraone saluta la Roma con il pass Champions | l’Inter effettua un sondaggio per El Shaarawy a parametro zero
Il calciatore Stephan El Shaarawy sta per lasciare la Roma dopo diversi anni. L’Inter ha effettuato un sondaggio per acquistarlo a zero, senza pagamento dell’indennizzo. Nel frattempo, il club giallorosso ha ufficializzato il passaggio del Faraone al club rivale, segnando la fine della sua avventura nella capitale. La trattativa tra le parti si è conclusa con l’accordo per il trasferimento.
Stephan El Shaarawy si prepara a salutare definitivamente la Roma dopo un legame storico durato dieci anni, lasciando il club capitolino nel momento più alto della stagione grazie alla firma d’autore sullo 0-2 contro l’ Hellas Verona nell’ultima giornata di campionato, una rete fondamentale che ha garantito ai giallorossi la matematica qualificazione alla prossima Champions League. A partire dal prossimo 30 giugno, la parabola calcistica dell’esterno offensivo prenderà una direzione diversa poiché il suo contratto scadrà ufficialmente, trasformandolo in uno dei parametri zero più ambiti della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto rivelato dal portale specialistico calciomercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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