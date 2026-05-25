Il Faraone saluta la Roma con il pass Champions | l’Inter effettua un sondaggio per El Shaarawy a parametro zero

Notizia in breve

Il calciatore Stephan El Shaarawy sta per lasciare la Roma dopo diversi anni. L’Inter ha effettuato un sondaggio per acquistarlo a zero, senza pagamento dell’indennizzo. Nel frattempo, il club giallorosso ha ufficializzato il passaggio del Faraone al club rivale, segnando la fine della sua avventura nella capitale. La trattativa tra le parti si è conclusa con l’accordo per il trasferimento.