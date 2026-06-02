Il Fenerbahce sogna Conte | con lui Safi spinge per portare Maldini come consulente! C’è l’offerta

Il Fenerbahce ha fatto un'offerta per il tecnico, con l'obiettivo di portarlo in panchina. Il club turco sta spingendo anche per coinvolgere come consulente un ex dirigente di alto livello. Il nome di un noto allenatore italiano è stato suggerito come possibile collaboratore. Sullo sfondo, rimangono incerte le possibilità di un ritorno in Italia. La trattativa è in corso, ma ancora nessuna ufficialità è stata comunicata.

Il Fenerbahce sogna Conte: con lui, Safi spinge per portare Maldini come consulente! C’è la super offerta al tecnico, sullo sfondo l’Italia. Hakan Safi ha le idee chiare su come provare a vincere la sfida elettorale per la presidenza del Fenerbahce contro l’attuale presidente Aziz Yildirim. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il piano del candidato prevede Antonio Conte in panchina e Paolo Maldini nel ruolo di consulente, una proposta studiata per garantire esperienza, leadership e qualità tecnica alla squadra. La proposta economica avanzata a Conte sarebbe di 15 milioni di euro a stagione, subordinata all’elezione di Safi, il cui esito sarà noto entro il prossimo fine settimana. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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