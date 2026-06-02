Il Fatto | I riservisti dell’esercito israeliano tornano in vacanza in Sardegna
Un centinaio di famiglie di riservisti dell’esercito israeliano si trovano al Forte Hotel Village, sulla spiaggia di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. La struttura si trova a circa 30 chilometri da Cagliari. Le famiglie sono arrivate per trascorrere un periodo di vacanza nella località turistica. La presenza riguarda riservisti che si trovano in Italia per motivi privati. Non sono stati segnalati eventi particolari o incidenti legati alla loro presenza.
Al Forte Hotel Village sulla spiaggia di Santa Margherita di Pula a 30 chilometri da Cagliari è arrivato un centinaio di famiglie di riservisti dell’esercito israeliano. Era già accaduto l’anno scorso a Santa Teresa Gallura. L’accoglienza ha previsto un conrdone di sicurezza, ingressi presidiati e contingenti di guardie armate. Secondo le organizzazioni pro-Pal, spiega oggi Il Fatto Quotidiano, sono legati ai reduci di Gaza. La manifestazione. Ieri qualche decina di manifestanti si è presentata con le bandiere palestinesi. Dopo i quattro di due giorni fa sono in programma altri voli di linea El Al da Tel Aviv per l’aeroporto di Elmas. La questura di Cagliari ha creato percorsi protetti. 🔗 Leggi su Open.online
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