Un video mostra il momento in cui un’ambulanza viene colpita durante un’operazione di soccorso nel Libano. Sul video si vede l’attacco all’autoambulanza, mentre intorno ci sono macerie e polvere. La scena riprende un’azione dell’esercito israeliano che ha colpito una squadra di soccorritori in quella zona. La carcassa dell’ambulanza si trova tra i resti di un edificio distrutto.

Una carcassa accartocciata in mezzo a macerie e polvere. È ciò che resta di un’ambulanza dell’ Islamic Health Authority colpita il 7 maggio dall’esercito israeliano con la tecnica del “ doppio colpo “ mentre stava andando a prestare soccorso ai feriti di un precedente a attacco a Toul, nel Libano meridionale. Il video, diffuso dall’IHA, mostra il momento dell’attacco alla squadra di paramedici registrato dall’interno dell’ambulanza. Quattro i soccorritori feriti. Anche in Libano, come a Gaza, l’esercito israeliano ha preso spesso di mira i volontari e il personale medico. Dal 2 marzo a oggi sono oltre 100 gli operatori sanitari uccisi e più di 150 gli attacchi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Libano, l’esercito israeliano colpisce una squadra di soccorritori: in un video il momento dell’attacco all’ambulanza

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