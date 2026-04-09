Riservisti israeliani in vacanza nel Cilento | continua la protesta dei cittadini

Gli abitanti di Paestum hanno manifestato ancora una volta contro la presenza di riservisti israeliani in vacanza nel Cilento. Dopo un flash mob organizzato lo scorso 8 aprile davanti all’hotel che ospita i militari, hanno annunciato che si terranno ulteriori sit-in di protesta. La questione ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si sta mobilitando per esprimere il proprio dissenso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli abitanti di Paestum non ci stanno. E dopo il flash mob che si è tenuto lo scorso 8 aprile di fronte all’hotel che ospita militari e riservisti israeliani, hanno fatto sapere che si terranno altri sit-in di protesta. Dai comitati organizzatori arrivano i dinieghi per i pacchetti vacanze che l’Hotel Ariston di Paestum sta pubblicizzando dalla fine di marzo scorso. La presenza di riservisti israeliani all’interno delle offerte vacanze, pensati ad invogliare il turista come solitamente si organizza con vip o cantanti famosi ha indignato tutta la popolazione del Cilento. Ad oggi è ancora confermata la partecipazione ad una “ esterna di promozione vacanze” di Ofer Winter, il soldato indagato per crimini di guerra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Riservisti israeliani in vacanza nel Cilento: continua la protesta dei cittadini Leggi anche: Soldati nei pacchetti vacanze, domani flash a Paestum contro la presenza di riservisti israeliani Sanità nel Cilento: la solita riforma calata dall’alto che allontana i cittadini dalle cureDe Luca: “rivendico con orgoglio che la Campania è tra le poche regioni italiane ad avere un bilancio sanitario in attivo” De Luca: “rivendico con... Temi più discussi: Paestum, flashmob pacifista contro la normalizzazione della guerra e del turismo militare; News: Cilento, presenza di Ofer Winter al centro di un’interrogazione di Avs in Parlamento; Ofer Winter non sarà a Paestum, le associazioni annullano il presidio all'Hotel Ariston; Soldati nei pacchetti vacanze, domani flash a Paestum contro la presenza di riservisti israeliani. Militari israeliani in vacanza premio in Campania: Qui a rilassarsi dopo i crimini in PalestinaÈ ancora mobilitazione in Cilento contro la presenza di riservisti e militari israeliani in vacanza premio, ospitati dall’Hotel Ariston di Paestum. Le manifestazioni vanno avanti da diversi giorni e s ... msn.com Ex generale israeliano nel Cilento coinvolto in crimini a Gaza, interrogazione Avs a PiantedosiOfer Winter, noto per dichiarazioni estremiste, sarà in Campania per un pacchetto vacanza rivolto a militari attivi. Il deputato Grimaldi: Italia non ... napoli.repubblica.it Nuovo flash mob a Paestum contro la presenza di militari e riservisti israeliani - Leggi: https://shorturl.at/y5ebe #capacciopaestum - facebook.com facebook L’esercito israeliano ha ritirato dalla Cisgiordania un intero battaglione di riservisti dopo un’aggressione una troupe di CNN x.com