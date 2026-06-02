Una foto realizzata con precisione tecnica mostra la mini luna piena nel cielo, evidenziando le caratteristiche del satellite e il suo aspetto durante l’evento. La fotografia è stata scattata in una località delle Marche e si distingue per la qualità e l’effetto visivo. L’immagine rappresenta un momento di osservazione dell’astro, con dettagli che evidenziano le peculiarità della mini luna piena. La pubblicazione si concentra sull’aspetto visivo e tecnico della foto, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Ancona, 2 giugno 2026 – Una foto straordinaria, densa di magia e precisione tecnica, cattura lo sguardo e celebra le meraviglie del territorio marchigiano. L’autore di questa suggestiva immagine è Gabriele Pallucca, 38 anni, appassionato fotografo anconetano che da tempo cerca di leggere le bellezze della sua terra con scatti originali e profondamente affascinanti. Al centro della composizione brilla una meravigliosa luna rossa che appare gigante all’orizzonte, ingannando piacevolmente l’occhio dello spettatore: si tratta infatti della cosiddetta ‘mini luna piena’. Accanto ad essa si stagliano, illuminati da una calda luce dorata, i monumenti dorici simbolo della città, uno su tutti la maestosa silhouette del Duomo di San Ciriaco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il fascino della mini luna piena: “Ecco come ho catturato l’attimo”

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