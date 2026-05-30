La Luna Piena Blu del 31 maggio 2026 è una mini Luna | a che ora vederla e come osservarla dall'Italia

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 31 maggio 2026 si osserverà una Luna Piena Blu, definita anche mini Luna o microluna. La fase di plenilunio avverrà durante la notte, ma l’ora esatta di visibilità dipende dalla posizione geografica. La Luna apparirà più piccola rispetto a una normale Luna piena, a causa della sua vicinanza alla fase di perigeo. Per l’Italia, il momento migliore di osservazione sarà nelle ore serali e notturne, quando la Luna sarà sopra l’orizzonte.

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Il 31 maggio 2026 il cielo sarà impreziosito dalla Luna Piena Blu, che sarà anche una bellissima "mini Luna" o "microluna". Ecco a che ora e come vederla nei cieli d'Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La Luna Piena del 31 maggio 2026 è un evento astrologico ed esoterico str6

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