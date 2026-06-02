Nervi tesi tra Ibrahimovic e il presidente del club durante le discussioni sul futuro tecnico del Milan. Il dibattito si concentra sulla possibile nomina di un nuovo allenatore, con divergenze tra i vertici societari. Durante le riunioni, sono stati evidenti momenti di tensione e scambi di opinioni accesi. La questione riguarda anche la figura di un possibile nuovo tecnico, con diverse opinioni tra i dirigenti sulla scelta migliore.

Il complicato casting per la rifondazione tecnica del Milan si arricchisce di un capitolo ad alta tensione che vede protagonisti i massimi livelli dirigenziali a Milano. Come rivelato dal giornalista Matteo Moretto durante il consueto appuntamento video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’ombra di Ralf Rangnick sta provocando profonde crepe nei corridoi di via Aldo Rossi. L’eventuale sbarco del manager tedesco, caldeggiato dalla proprietà, ha innescato un vero e proprio cortocircuito a causa della complessa convivenza con Zlatan Ibrahimovic. I nodi da sciogliere non riguardano soltanto i programmi futuri, ma affondano le radici in vecchi rancori mai del tutto superati tra lo svedese e il professore di Backnang. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Il fantasma di Rangnick agita il Milan: nervi tesi tra Ibrahimovic e Cardinale sul futuro del club

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