Milan i tifosi in protesta invocano Paolo Maldini Tare | Hanno il diritto di vedere un'altra squadra

Durante il match tra Milan e Atalanta disputato a San Siro, i tifosi del club hanno organizzato una protesta che ha coinvolto diverse forme di contestazione. Prima dell'inizio della partita, sono state esposte coreografie contro la dirigenza e si sono registrati segnali di insoddisfazione tra il pubblico. Al termine del primo tempo, molti supporter hanno abbandonato lo stadio, mentre durante il match si sono sentiti cori di protesta e richiami a una figura storica del club.

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