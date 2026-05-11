Milan i tifosi in protesta invocano Paolo Maldini Tare | Hanno il diritto di vedere un'altra squadra
Durante il match tra Milan e Atalanta disputato a San Siro, i tifosi del club hanno organizzato una protesta che ha coinvolto diverse forme di contestazione. Prima dell'inizio della partita, sono state esposte coreografie contro la dirigenza e si sono registrati segnali di insoddisfazione tra il pubblico. Al termine del primo tempo, molti supporter hanno abbandonato lo stadio, mentre durante il match si sono sentiti cori di protesta e richiami a una figura storica del club.
La clamorosa contestazione a San Siro dei tifosi del Milan, nel match perso contro l'Atalanta, ha reso esplosivo il rapporto con la società: manifestazioni pre partita, coreografie anti dirigenza, fuga dallo stadio a fine primo tempo. Scritte contro Furlan e il coro per Paolo Maldini.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Argomenti più discussi: Milan, i tifosi in protesta invocano Paolo Maldini. Tare: Hanno il diritto di vedere un'altra squadra; La Curva Sud contro tutti. Dal ragionier Furlani alla squadra: si salvano solo Allegri e Tare; Milan, tutti contro Furlani: le accuse all’ad, il rimpianto Maldini, l’identità tradita, il popolo rossonero insorge; Protesta dei tifosi anche sui social: commenti pieni di gif di Maldini sotto il post dei rossoneri.
Prima foto: Milan Atalanta con Paolo Maldini. Coreografia, biglietti a 20 euro. Tifoseria e club uniti. Seconda foto: Milan Atalanta di Giorgio Furlani Coreografia contro il dirigente Tifosi che se ne vanno al 53 esimo - x.com x.com
CORI PER PAOLO MALDINI INTORNO ALL'80° #Maldini #TifosiMilan - facebook.com facebook
La folla che canta Maldini durante la partita contro l'Atalanta - Reddit reddit