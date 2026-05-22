Il Dottor Tavana | Silvio Berlusconi arrivò alle spalle e mi tagliò la cravatta Colpa dei pallini
Il dottor Rodolfo Tavana, medico sociale del Milan durante gli anni di Silvio Berlusconi, ha raccontato un episodio avvenuto durante un pasto. Tavana ha dichiarato che Berlusconi si avvicinò alle sue spalle e gli tagliò la cravatta. Nel corso della conversazione, Tavana ha anche riferito che i pallini presenti sul tavolo furono coinvolti in quella scena, senza specificare ulteriori dettagli.
Il dottor Rodolfo Tavana, storico medico sociale del Milan di Silvio Berlusconi, racconta cosa fece il presidente rossonero un giorno a tavola, arrivando alle sue spalle. Gli tagliò la cravatta perché aveva notato il colore dei pallini: "Mi diede la sua cravatta personalizzata". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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