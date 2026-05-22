Il Dottor Tavana | Silvio Berlusconi arrivò alle spalle e mi tagliò la cravatta Colpa dei pallini

Il dottor Rodolfo Tavana, medico sociale del Milan durante gli anni di Silvio Berlusconi, ha raccontato un episodio avvenuto durante un pasto. Tavana ha dichiarato che Berlusconi si avvicinò alle sue spalle e gli tagliò la cravatta. Nel corso della conversazione, Tavana ha anche riferito che i pallini presenti sul tavolo furono coinvolti in quella scena, senza specificare ulteriori dettagli.

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