Il dolce annuncio di Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis hanno annunciato di aspettare un bambino. L'indiscrezione è stata diffusa dopo che Cardinaletti, durante una diretta televisiva, ha mostrato un segno evidente di gravidanza. La notizia circola sui social e tra i colleghi, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. La coppia, nota nel mondo del giornalismo, non ha rilasciato commenti pubblici sulla notizia.

Una clamorosa indiscrezione travolge il celebre volto del Tg1 dopo l’avvistamento di un indizio in diretta televisiva che svela una decisione privata importantissima Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano. I due hanno scelto di compiere il passo più importante, trasformando una storia vissuta lontano dai riflettori in un progetto di vita condiviso: la conduttrice del Tg1 avrebbe infatti detto sì alla proposta di matrimonio del collega giornalista, aprendo un nuovo capitolo della sua vita privata all’insegna della discrezione che da sempre la contraddistingue. La notizia, rilanciata da Giuseppe Candela nella sua rubrica sul settimanale Chi, arriva dopo mesi in cui la coppia ha custodito con grande attenzione la propria relazione, evitando esposizioni mediatiche, dichiarazioni pubbliche e racconti social. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francesco Bechis, chi è il fidanzato di Giorgia CardinalettiFrancesco Bechis, giovane giornalista, è stato visto in compagnia di Giorgia Cardinaletti, conduttrice del Tg1, con cui ha una relazione.

Leggi anche: Giorgia Cardinaletti, aria di matrimonio con Francesco Bechis

Giorgia Cardinaletti, aria di matrimonio con Francesco BechisSecondo un’indiscrezione riportata da Chi, la conduttrice del TG1 e il giornalista de Il Messaggero saranno presto sposi: niente post social, niente dichiarazioni pubbliche, anche la data e la locatio ... vanityfair.it

Giorgia Cardinaletti si sposa: Francesco Bechis le ha chiesto di sposarloGiorgia Cardinaletti avrebbe accettato la proposta di matrimonio del collega Francesco Bechis. Nozze nei prossimi mesi. rumors.it