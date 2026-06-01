Francesco Bechis, giovane giornalista, è stato visto in compagnia di Giorgia Cardinaletti, conduttrice del Tg1, con cui ha una relazione. La coppia è stata fotografata insieme in alcune occasioni pubbliche, senza commenti ufficiali da parte loro. Bechis lavora nel giornalismo e ha una carriera in crescita, mentre Cardinaletti è nota come conduttrice televisiva.

Francesco Bechis è un giovane giornalista talentuoso, da tempo al fianco di Giorgia Cardinaletti, tra le conduttrici più amate del Tg1. I due formano una splendida coppia, sulla quale è aumentato il grado d’interesse del pubblico dopo la circolazione di notizie in merito al loro matrimonio. In molti ora si chiedono, conoscendo bene lei, chi sia lui: scopriamolo. Chi è Francesco Bechis. Nato a Roma nel 1995, Francesco Bechis è un cronista parlamentare di 31 anni, impegnato con il quotidiano Il Messaggero, dove segue da vicino la politica italiana, il governo e gli affari internazionali. Profilo serio e autorevole, costruito con studio e dedizione fin da giovanissimo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Francesco Bechis, chi è il fidanzato di Giorgia Cardinaletti

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