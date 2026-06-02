Giorgia Cardinaletti aria di matrimonio con Francesco Bechis

Da vanityfair.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si stanno per sposare. La notizia è stata diffusa da Chi, che riferisce di un'indiscrezione riguardante i due giornalisti. La conduttrice del TG1 e il giornalista de Il Messaggero sarebbero pronti a convolare a nozze. Non ci sono ulteriori dettagli sulla data o sui preparativi. La notizia circola tra le indiscrezioni del settore.

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Oggi un nuova nuova indiscrezione, che - se confermata - segnerebbe un passo importante per la coppia. Stando a quanto riportato da Chi, infatti, Cardinaletti e Bechis avrebbero deciso di sposarsi. «Dopo un anno e mezzo di relazione vissuta con grande riservatezza, i due convoleranno a nozze». Niente post social, nessuna dichiarazione pubblica, in linea con la loro personalità: solo un indizio, un anello apparso al dito della conduttrice durante un’edizione del telegiornale, avvistato dagli spettatori più attenti. Restano top secret, ovviamente, la data e la location del presunto matrimonio, ma la voce si rincorre ormai da giorni. Lei, classe 1987, è originaria di Fabriano, nella Marche, e lavora in Rai dal 2012, cominciando la gavetta con Rai News 24 e spostandosi sulle piste di Formula 1 per Pole Position. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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