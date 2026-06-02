Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si stanno per sposare. La notizia è stata diffusa da Chi, che riferisce di un'indiscrezione riguardante i due giornalisti. La conduttrice del TG1 e il giornalista de Il Messaggero sarebbero pronti a convolare a nozze. Non ci sono ulteriori dettagli sulla data o sui preparativi. La notizia circola tra le indiscrezioni del settore.

Oggi un nuova nuova indiscrezione, che - se confermata - segnerebbe un passo importante per la coppia. Stando a quanto riportato da Chi, infatti, Cardinaletti e Bechis avrebbero deciso di sposarsi. «Dopo un anno e mezzo di relazione vissuta con grande riservatezza, i due convoleranno a nozze». Niente post social, nessuna dichiarazione pubblica, in linea con la loro personalità: solo un indizio, un anello apparso al dito della conduttrice durante un’edizione del telegiornale, avvistato dagli spettatori più attenti. Restano top secret, ovviamente, la data e la location del presunto matrimonio, ma la voce si rincorre ormai da giorni. Lei, classe 1987, è originaria di Fabriano, nella Marche, e lavora in Rai dal 2012, cominciando la gavetta con Rai News 24 e spostandosi sulle piste di Formula 1 per Pole Position. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giorgia Cardinaletti, aria di matrimonio con Francesco Bechis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francesco Bechis sposa Giorgia Cardinaletti, voci di matrimonio tra i giornalisti di Messaggero e Tg1Dopo un anno di relazione, Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis sono pronti a sposarsi.

Giorgia Cardinaletti si sposa: l’indiscrezione sulle nozze con Francesco BechisIl Tg1 delle 20 ha annunciato che Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sono sposati.

Temi più discussi: Giorgia Cardinaletti pronta alle nozze, ma il sì a Francesco Bechis sarà segretissimo: il retroscena; Aria di fiori d'arancio al Tg1: Giorgia Cardinaletti verso l'altare?; Giorgia Cardinaletti si sposa: chi è il giovane futuro marito Francesco Bechis (figlio d'arte); Giorgia Cardinaletti chiesta in sposa da Bechis dopo l'addio a Cremonini: la risposta della giornalista.

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis si sposano: l’anello al dito di lei non sfugge agli spettatoriL'indiscrezione è del settimanale Chi. Un importante anello al dito della giornalista non è sfuggito agli spettatori più attenti ... repubblica.it

Giorgia Cardinaletti si sposa: Francesco Bechis le ha chiesto di sposarloGiorgia Cardinaletti avrebbe accettato la proposta di matrimonio del collega Francesco Bechis. Nozze nei prossimi mesi. rumors.it