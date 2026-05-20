Una vicenda di violenza domestica si snoda tra anni di tensioni, dipendenze e violenze fisiche e psicologiche. La protagonista ha vissuto un rapporto caratterizzato da promesse e abusi, che poteva concludersi in tragedia. La storia si differenzia per il fatto che il femminicidio è stato evitato solo per un soffio, lasciando intatto il rischio di un epilogo drammatico. I dettagli di questa vicenda mostrano una realtà fatta di sofferenza e di un pericolo reale ancora presente.

Questa è la storia di un femminicidio evitato per un soffio. Di tre anni di non amore, di dipendenza, di violenze, di promesse e di botte, di paradiso e di inferno. Noi lo raccontiamo senza dare giudizi, ma attenendoci alle carte che riportano le parole precise di vittima e carnefice e le dinamiche che hanno innescato la deriva, la tossicità, il massacro, perché sono dinamiche che bisogna imparare a conoscere e a riconoscere. Vittima l’avvocata Solange Marchignoli, nota per aver difeso Azouz Marzouk, Nina Moric ed essere stata legale in altri casi che hanno avuto risonanza mediatica. Il carnefice è Alireza Roodsari, milionario imprenditore iraniano, ora in carcere con le accuse di maltrattamenti e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’avvocata e il milionario. La vittima e il carnefice. Storia di un femminicidio evitato solo per un soffio

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