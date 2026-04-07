Mercoledì 29 aprile alle 18 si terrà presso la libreria Feltrinelli di Lucca l'incontro dedicato al nuovo romanzo di Mattia Insolia intitolato “La vita giovane”. L'evento prevede la presentazione del libro, che affronta temi legati alla giovinezza, e sarà seguito da un confronto tra l'autore e il pubblico. La serata è aperta a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione.

“La vita giovane”: mercoledì 29 aprile alle 18 alla libreria Feltrinelli di Lucca, la “Società Lucchese dei Lettori – Francesca Duranti“ presenta un altro dei romanzi selezionati per la 39ª edizione del Premio dei Lettori Lucca-Roma, realizzata grazie al sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Si tratta di “La vita giovane”, Mondadori editore: sarà ospite l’autore, Mattia Insolia, introdotto da Marco G. Ciaurro e Chiara Parenti, scrittrice e giornalista. Il romanzo. Teo ha ventotto anni e tra sé e la sua adolescenza ha messo molti chilometri e altrettanti silenzi. Milano gli ha concesso l’anonimato, avventure sessuali e soprattutto la possibilità di dimenticare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La vita giovane. Il nuovo romanzo di Mattia Insolia

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Mattia Insolia racconta La vita giovane, il suo nuovo romanzo

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