Il sogno Mondiale di Soulé e il futuro di Dybala alla Roma | le verità dell’attaccante argentino

Matias Soulé è tornato in Argentina per le vacanze dopo aver concluso la sua prima stagione con la Roma. L’attaccante argentino ha parlato del suo sogno di partecipare a un Mondiale con la nazionale, senza però rivelare dettagli sul suo futuro con il club. Dybala, invece, non ha ancora deciso se rinnovare il contratto con i giallorossi, e la società sta valutando le opzioni disponibili per il rinnovo o eventuali cambi di squadra.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il talento classe 2003 fa il bilancio della sua stagione in giallorosso, commenta l'inserimento nella pre-lista di Scaloni e analizza le voci di mercato sulla Joya. L’attaccante della Roma Matias Soulé, appena sbarcato in Argentina per l’inizio delle vacanze estive, ha rilasciato una serie di importanti dichiarazioni ai microfoni dell’emittente televisiva sudamericana TyC Sports in merito al bilancio della sua prima stagione trascorsa nella Capitale, alle concrete speranze di rientrare nell’elenco definitivo dei convocati per il prossimo Mondiale e alle indiscrezioni di calciomercato che coinvolgono il suo compagno di squadra Paulo Dybala. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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