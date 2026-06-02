Steven Zhang, ex presidente dell’Inter, si trova in Cina a causa del fallimento di Suning, accumulando debiti miliardari. Nonostante le difficoltà economiche, i tifosi nerazzurri continuano a ricordare i successi ottenuti durante il suo mandato. Zhang non può lasciare il paese a causa delle questioni legali legate alla crisi finanziaria del gruppo. La situazione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media italiani.

di Lorenzo Vezzaro L’ex presidente Steven Zhang prigioniero in patria a causa del crac Suning, ma il popolo interista non dimentica i suoi successi. Il Corriere della Sera torna a occuparsi improvvisamente della famiglia Zhang. Nonostante l’addio forzato al club, l’ex presidente ha inviato i suoi complimenti all’ Inter per le recenti vittorie di Scudetto e Coppa Italia, dimostrando un legame ormai indissolubile con i colori nerazzurri e con il capitano Lautaro Martinez. Un affetto profondo che contrasta drammaticamente con il declino finanziario della sua famiglia in Cina. Il crac di Suning e la situazione di Steven Zhang. Le rare fonti mediatiche indipendenti nella Cina della dittatura stimano i debiti attuali di Suning, la holding degli Zhang, in una cifra spaventosa compresa tra i 35 e i 40 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Il Corriere della Sera svela il dramma di Steven Zhang: tra debiti miliardari in Cina e l’eterno amore dei tifosi nerazzurri

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