Ultimissime Inter LIVE | Pio Esposito giura amore eterno Open Var ammette l’errore su Frattesi Bastoni può lasciare i nerazzurri Intanto Di Marzio svela i nomi per l’estate

Nelle ultime ore, Pio Esposito ha giurato amore eterno, mentre Open Var ha ammesso un errore riguardo a Frattesi. Bastoni potrebbe lasciare l’Inter nei prossimi mesi. Di Marzio ha svelato i nomi caldi per il mercato estivo dell’Inter. Questa è la sintesi delle notizie più rilevanti in casa nerazzurra in tempo reale.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 17 MARZO. Open Var, l’AIA ammette l’errore: «Il rigore su Frattesi era solare, il VAR doveva intervenire. Su Dumfries invece.». Open Var, confermato il netto rigore per il contatto tra Scalvini e Frattes i. Regolare il gol di Krstovic: nessun fallo su Dumfries Pio Esposito Inter, l’agente svela: «Interesse dell’Arsenal vero ma il ragazzo ha una volontà chiara». 🔗 Leggi su Internews24.com

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