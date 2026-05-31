Il sabato nero che cambia il destino del Milan | Leao sbatte la porta e per la panchina spunta l’ombra di Slot

Notizia in breve

Sabato mattina, il giocatore ha lasciato il ritiro del club, interrompendo gli allenamenti e lasciando aperta la possibilità di un trasferimento. La squadra si trova ora senza uno dei suoi attaccanti principali, mentre si fanno avanti voci su un possibile cambio in panchina. Tra le ipotesi c’è anche il nome di un allenatore straniero, che potrebbe essere chiamato a prendere il posto dell’attuale tecnico. La situazione crea tensioni e incertezze in vista delle prossime partite.