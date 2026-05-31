Il sabato nero che cambia il destino del Milan | Leao sbatte la porta e per la panchina spunta l’ombra di Slot
Sabato mattina, il giocatore ha lasciato il ritiro del club, interrompendo gli allenamenti e lasciando aperta la possibilità di un trasferimento. La squadra si trova ora senza uno dei suoi attaccanti principali, mentre si fanno avanti voci su un possibile cambio in panchina. Tra le ipotesi c’è anche il nome di un allenatore straniero, che potrebbe essere chiamato a prendere il posto dell’attuale tecnico. La situazione crea tensioni e incertezze in vista delle prossime partite.
La mattinata che scuote le fondamenta di Casa Milan porta con sé i contorni di una vera e propria rivoluzione forzata, dove i destini del campo si incrociano con quelli delle panchine internazionali. Ieri sera, a margine di un evento legato al suo brand di abbigliamento, Rafael Leao ha sganciato la bomba che nessuno a Milano avrebbe voluto sentire: “Ho dato tutto a questo club, vado in un altro campionato”. Le parole del numero dieci portoghese suonano come un addio irrevocabile, un colpo durissimo che priva la squadra del suo riferimento più luminoso e che apre, contemporaneamente, una reazione a catena. Nel frattempo la dirigenza rossonera... 🔗 Leggi su Milanzone.it
Jovanotti - So solo che la vita (Testo/Lyrics)
Notizie e thread social correlati
Milan, spunta Slot per la panchina: ecco come gioca. E occhio alla ‘rinascita’ di GimenezIl Milan valuta l’ingaggio di Arne Slot dopo aver esonerato l’attuale allenatore.
Milan, mercato allenatori: Slot è il nuovo favorito per la panchinaIl Milan sta valutando il sostituto di un allenatore uscente, con Slot diventato il favorito.
Argomenti più discussi: Weekend a Milano: dal 29 maggio al 2 giugno; Dove mangiare a Milano: le nuove aperture (in aggiornamento continuo); Brennero chiuso, si teme un sabato nero sull'asse Trento-Bolzano; Sabato nero sul Brennero chiuso per manifestazione: i consigli della Protezione civile.
Milano Comics Week - Diabolik: la ricetta di una passione Sabato 23 maggio la Milano Comics Week ospita un talk d'eccezione dedicato all'icona del fumetto nero italiano nel mondo. Lo chef Bruno Barbieri, fan entusiasta ed esperto delle avventure di Diaboli facebook
I Maldimarte arrivano al Detune di Milano, mercoledì 20 maggio, con un live elettrico che attraversa indie rock, elettronica e cantautorato contemporaneo Apertura porte: ore 20:30. Inizio live: ore 21:30 eventiatmilano.it/evento/maldima… x.com
Milano reddit
Sabato sera di violenza a Milano: 14 aggressioni in poche ore, da corso Como a piazza SempioneSabato sera, Milano è stata teatro di un’ondata di violenza che ha richiesto diversi interventi dei mezzi di soccorso. Secondo i dati dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, nella sola notte tra ... ilgiorno.it