Dopo l'addio di Allegri, il club sta valutando l'ingaggio di Arne Slot come nuovo allenatore. La società sta anche riconsiderando la composizione del team dirigenziale, con possibili cambiamenti in vista. La decisione sulla panchina e sulla gestione societaria si inserisce in un processo di ristrutturazione in corso. Al momento, non sono stati comunicati dettagli ufficiali né tempistiche precise per le eventuali nomine.

Il Milan sta vivendo un periodo di profonda rivoluzione. Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, ciò che è rimasto della dirigenza rossonera si è messo subito al lavoro per ridisegnare completamente l'organigramma tecnico in vista della prossima stagione. Arrivano, però, delle novità importantissime sul possibile nuovo tecnico del Diavolo, riferite dal giornalista sportivo Sacha Tavolieri. Secondo il giornalista sportivo, il nome in cima alla lista dei desideri di RedBird sembrerebbe essere Arne Slot. L'allenatore olandese, ex tecnico del Liverpool, sembrerebbe essere diventato uno dei candidati principali per raccogliere l'eredità lasciata da Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, svolta per la panchina rossonera: ecco l’ipotesi Arne Slot

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