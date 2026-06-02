Il Conservatorio Frescobaldi chiude in bellezza con l’anteprima del docufilm ‘Jazzable Il suono di una comunità’

Notizia in breve

Il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara organizza un evento per presentare in anteprima il documentario ‘Jazzable. Il suono di una comunità’, finalizzato al progetto Pnrr. L’evento sarà l’occasione per mostrare i risultati ottenuti durante l’iniziativa, che ha coinvolto la comunità musicale locale. La proiezione del video rappresenta il momento conclusivo di un percorso di approfondimento e sviluppo nel settore jazz. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà presso la sede del conservatorio.