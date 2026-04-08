A Firenze, il 8 aprile 2026, è stata presentata in anteprima la prima del docufilm “Il dono”, dedicato ai trapianti. Il film racconta le sfide legate alla ricerca di un donatore di midollo osseo compatibile, un evento estremamente raro che si verifica in media una volta su 100.000. La produzione mette in luce le difficoltà di un processo che richiede coordinazione e rapidità.

Firenze, 8 aprile 2026 - Una possibilità su 100mila, quella di trovare un donatore compatibile di midollo osseo, una coincidenza rarissima che, quando si verifica, mette in moto una macchina organizzativa complessa e delicatissima. È proprio in quel momento che scatta una corsa contro il tempo che vede protagonisti i volontari del Nopc (Nucleo operativo di protezione civile), specializzati nella logistica dei trapianti e impegnati nel trasporto del midollo anche attraverso continenti. Questa missione straordinaria è al centro del docufilm “Il dono – la filiera della vita raccontata dai volontari”, che sarà presentato in anteprima nazionale venerdì 10 aprile alle ore 16 nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, in via Cavour 9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Angeli dei trapianti, una corsa contro il tempo: a Firenze l’anteprima del docufilm “Il dono”

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