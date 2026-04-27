' Ferrara Cameristica' nuovo concerto a cura degli studenti del Conservatorio Frescobaldi
Mercoledì 29 alle 17.30 si terrà un nuovo concerto della rassegna Ferrara Cameristica, ospitato a Palazzo Roverella. L’evento è organizzato dagli studenti del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara in collaborazione con il Circolo dei Negozianti di Ferrara. La performance si svolgerà in un contesto storico e artistico di rilievo, offrendo un’occasione di ascolto all’interno di un ambiente di grande valore architettonico.
Nuovo concerto della rassegna Ferrara Cameristica mercoledì 29 alle 17.30 nella splendida cornice di Palazzo Roverella di Ferrara a cura degli studenti del Conservatoro Frescobaldi di Ferrara in collaborazione con il Circolo dei Negozianti di Ferrara. Protagonisti gli studenti della classe di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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