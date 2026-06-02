Firenze, 1 giugno 2026 - Il mese di giugno riserva tanti appuntamenti nel Casentino per rivivere una delle più belle commedie italiane degli anni ’90, il Ciclone. Fitto il calendario messo a punto dall’associazione culturale Conte Mascetti. Tutti i weekend del mese di giugno è possibile trascorrere una giornata alternativa e divertente con il tour di cineturismo che si snoda sulle tracce de “Il Ciclone“, l’opera di maggior successo di Leonardo Pieraccioni girato nell’estate del 1996 e record di incassi della stagione cinematografica che quest’anno festeggia i 30 anni dall’uscita nei cinema e che è stato girato in gran parte nella provincia... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Ciclone compie 30 anni, partono i tour alla scoperta dei luoghi del film

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Dove è stato girato Il Ciclone: il Casentino riapre i luoghi del film per i 30 anniNel Casentino, i luoghi del film Il Ciclone sono stati riaperti per festeggiare i 30 anni dalla sua uscita.

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Il Ciclone passa, piglia e porta via. Tappami Levante, ola ola ola vo a dormire nell'aiola, piripì: le frasi indimenticabili di un film senza tempoFirenze, 19 aprile 2026 – Un film che, per certi versi, è diventato una poesia. Di quelle che si recitano a memoria. Il ciclone compie 30 anni ma in Toscana rivive ogni giorno grazie alle sue ... lanazione.it