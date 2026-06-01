Nel Casentino, i luoghi del film Il Ciclone sono stati riaperti per festeggiare i 30 anni dalla sua uscita. La zona, nota per le sue caratteristiche rurali e paesaggistiche, ha accolto visitatori e appassionati che hanno potuto rivivere le scene più iconiche del film. L’evento ha coinvolto diverse location, con visite guidate e iniziative legate alla pellicola. La celebrazione ha attirato numerosi partecipanti provenienti da varie parti.

CASENTINO – Nei luoghi de Il Ciclone il Casentino celebra 30 anni di uno dei film più amati del cinema italiano degli anni Novanta. Per tutto il mese di giugno, nei weekend, il territorio si trasforma in un percorso di cineturismo dedicato alla celebre commedia di Leonardo Pieraccioni, uscita nel 1996 e diventata un successo di pubblico senza precedenti. L’iniziativa accompagna i visitatori tra i set originali del film, girato in larga parte nella provincia di Arezzo e in particolare nella valle del Casentino, tra i borghi di Stia e Poppi, che ancora oggi conservano le atmosfere viste sul grande schermo. Il percorso parte da Stia, con ritrovo in piazza Tanucci, luogo ricorrente nelle scene del film e ancora oggi facilmente riconoscibile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dove è stato girato Il Ciclone: il Casentino riapre i luoghi del film per i 30 anni

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