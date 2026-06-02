il centro dialisi cerca sussidi

Prosegue la mobilitazione della comunità a sostegno del Centro Dialisi della Casa della Comunità "San Giorgio". Dopo l’inaugurazione del nuovo reparto, avvenuta l’8 agosto 2025, la campagna solidale torna infatti al centro dell’attenzione per completare la dotazione di strumenti indispensabili all’assistenza dei pazienti. Il reparto, completamente rinnovato e ampliato, mette oggi a disposizione spazi moderni e più confortevoli, con un’assistenza rafforzata e trattamenti adeguati sia per i residenti sia per i numerosi turisti che durante l’anno soggiornano a Cervia. Un risultato reso possibile anche grazie al Coordinamento del Volontariato di Cervia, che nella primavera del 2025 aveva promosso una prima raccolta fondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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