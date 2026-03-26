Il centro dialisi di Reggio Calabria potrebbe chiudere dopo due anni dalla sua apertura. La Regione e l'Asp non hanno ancora completato la procedura di accreditamento, mettendo a rischio la continuità dei servizi. Il sindaco ha commentato la situazione sui social definendola

Il consigliere regionale dem: "Oggi si rischia di riportare indietro le lancette dell'orologio a dieci anni fa, con gravissimi disagi per i pazienti, che sarebbero costretti a viaggi della speranza" "L'unico Centro Dialisi di Reggio Calabria rischia di chiudere perchè, a distanza di due anni dalla sua apertura, la Regione e l'Asp non hanno ancora definito l'accreditamento. È una cosa vergognosa, che lede la dignità e i diritti di ognuno dei pazienti dializzati della nostra città, chiamando in causa l'intera cittadinanza e tutte le istituzioni". Sono le parole pubblicate sui social dal consigliere regionale dem Giuseppe Falcomatà che ripercorre la vicenda dei pazienti dializzati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Centro dialisi a rischio chiusura, Falcomatà sui social: "È una cosa vergognosa"

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