Dialisi ricorsi e diritto alla cura | il caso del Centro dialisi San Giorgio e l’incertezza di 36 pazienti

A Reggio Calabria, il Centro dialisi San Giorgio è al centro di una disputa legale che coinvolge 36 pazienti. La questione riguarda la prosecuzione delle prestazioni di dialisi e il diritto alla cura, con ricorsi presentati per ottenere risposte ufficiali. La situazione ha suscitato attenzione tra le persone coinvolte, mentre si attende una decisione che possa chiarire il futuro delle cure presso questa struttura.

La direttrice sanitaria Elisa Gualtieri a ReggioToday spiega le criticità legate all’accreditamento, l’incertezza sul futuro della struttura Il Centro dialisi San Giorgio di Reggio Calabria rappresenta uno dei capitoli più significativi della lunga vicenda sanitaria legata ai pazienti nefropatici del territorio reggino. Per anni, infatti, la città ha convissuto con una cronica insufficienza di posti dialisi, costringendo decine di pazienti a continui trasferimenti verso altri centri della provincia per poter effettuare terapie salvavita tre volte alla settimana. Una condizione denunciata a più riprese da associazioni di pazienti e familiari, che hanno evidenziato il peso fisico e psicologico di lunghi spostamenti per persone già fragili. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Dialisi, ricorsi e diritto alla cura: il caso del Centro dialisi San Giorgio e l’incertezza di 36 pazienti Articoli correlati Dialisi a rischio per 36 pazienti: scatta la mobilitazione per evitare la chiusura del centro San GiorgioLa manifestazione è promossa da Fintred Calabria insieme a pazienti e famiglie, giovedì in Piazza Italia a Reggio Calabria per chiedere garanzie... Bambino Gesù: nuovo reparto dialisi grazie a Intesa Sanpaolo, più cura e speranza per i piccoli pazienti.Un Nuovo Reparto di Dialisi al Bambino Gesù: Un Atto di Cura e Speranza per i Più Piccoli Roma, 17 febbraio 2026 – L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù...