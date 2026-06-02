Il caso Zapatero non è solo una vicenda giudiziaria spagnola. È uno specchio in cui l’Europa è chiamata a guardarsi e a chiedersi quanto sia davvero resiliente di fronte alle strategie di infiltrazione e influenza di Mosca e Pechino. Una questione che chiama in causa la tenuta dell’establishment europeo, come spiega Beniamino Irdi, senior fellow del German Marshall Fund in una conversazione con Formiche.net. Irdi, legge il caso Zapatero come una “deviazione personale” o come un segnale di una tendenza più strutturale presente in una parte dell’establishment europeo? La storia di Zapatero è ancora all’inizio, e quindi dobbiamo essere cauti a giudicarla. 🔗 Leggi su Formiche.net

Segui gli aggiornamenti su Europa League.

© Formiche.net - Il caso Zapatero e il nodo irrisolto dell’influenza straniera in Europa. Parla Irdi (Gmf)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

17 marzo: l’eterna sfida dell’identità italiana e il nodo irrisolto dell’EuropaIl 17 marzo 1861 segna un momento storico per l’Italia, quando una lunga storia di cultura e tradizioni si trasforma in uno Stato unificato.

La visita di Pahlavi a Roma. Diplomazia, opposizione e il nodo irrisolto dell’interlocutore iranianoRecentemente, un principe ereditario di un paese mediorientale ha visitato Roma, suscitando attenzione sulle relazioni diplomatiche tra Italia e Iran.

Il caso Zapatero e il nodo irrisolto dell’influenza straniera in Europa. Parla Irdi (Gmf)La Cina e la Russia negli ultimi anni hanno reso chiarissimo che il cosiddetto processo il cosiddetto di elite capture, ovvero il ... formiche.net

Cos’è questo guaio di Zapatero, che è un guaio anche per SánchezL'ex primo ministro spagnolo è accusato di traffico di influenze illecite, in un caso che coinvolge una compagnia aerea e il regime di Maduro in Venezuela ... ilpost.it