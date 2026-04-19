La visita di Pahlavi a Roma Diplomazia opposizione e il nodo irrisolto dell’interlocutore iraniano

Recentemente, un principe ereditario di un paese mediorientale ha visitato Roma, suscitando attenzione sulle relazioni diplomatiche tra Italia e Iran. La presenza del rappresentante di un sovrano deposto ha acceso discussioni sulla posizione ufficiale del governo italiano e sulle possibili implicazioni per i rapporti internazionali. La visita si inserisce in un quadro di tensioni crescenti e di attenzione alle scelte di interlocutori politici e oppositori provenienti dalla regione.

La visita a Roma di Reza Ciro Pahlavi, principe ereditario dello Scià di Persia, si configura come un test politico sulla postura italiana verso l’Iran, in una fase in cui la linea tra diplomazia, pressione internazionale e selezione degli interlocutori dell’opposizione si fa sempre più sottile. Il principe, che ambisce a costruirsi uno spazio come volto della speranza per milioni di iraniani ancora vittime della repressione degli ayatollah, ha portato a Roma un messaggio preciso: Europa e Italia devono intervenire, unite, a difesa del popolo iraniano. Un popolo che, nel suo racconto, è ancora molto lontano dalla libertà dal regime — indebolito ma non sconfitto definitivamente dall’intervento degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La visita di Pahlavi a Roma. Diplomazia, opposizione e il nodo irrisolto dell’interlocutore iraniano Notizie correlate Leggi anche: 17 marzo: l’eterna sfida dell’identità italiana e il nodo irrisolto dell’Europa Reza Pahlavi a Roma: il principe iraniano spacca il centrodestraReza Pahlavi è arrivato a Roma questo mercoledì 15 aprile per una serie di incontri politici ed economici, scatenando una frattura immediata tra le... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le vacanze romane di Pahlavi dividono il centrodestra tra apertura diplomatica e critiche politiche; GIOVANI IRANIANI: PRESENZA NON ANNUNCIATA DI REZA PAHLAVI A ROMA. ELEMENTI DI FORTE PREOCCUPAZIONE; Iran, Pahlavi: Potrei guidare governo di transizione, no a vendette; Acerbo (Prc): Pahlavi è il fantoccio di Trump e Netanyahu. Cosa ci fa (e chi ha incontrato) Reza Pahlavi a Roma: sul figlio dell'ex scià la destra si divideMentre il senatore di Fratelli d'Italia Giulio Terzi di Sant'Agata si scagliava contro la sua presenza, definendo il principe in esilio rappresentante di un regime dittatoriale che ha ucciso migliaia ... today.it La visita del figlio dell’ultimo scià riaccende il dibattito sulla linea dell’Italia verso Teheran. Tra diplomazia prudente e aperture a interlocutori alternativi ...La visita del figlio dell’ultimo scià riaccende il dibattito sulla linea dell’Italia verso Teheran. Tra diplomazia prudente e aperture a interlocutori alternativi, emergono nuove tensioni anche dentro ... linkiesta.it Iran, il tempo è cambiato: Pahlavi e la partita che l’Occidente non può perdere https://www.lavocedelpatriota.it/iran-il-tempo-e-cambiato-pahlavi-e-la-partita-che-loccidente-non-puo-perdere-1/ facebook Roma - Ashkan Khatibi ha appena sostenuto la campagna di Reza Pahlavi per diventare il nuovo Scià dell’Iran. Khatibi in passato è apparso in produzioni di propaganda della TV di Stato. Qui lo si vede mentre interpreta il ruolo di un attentatore suicida dei Pa x.com