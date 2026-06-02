Il caso della piccola Beatrice trovata morta costretta a fumare hashish con le sorelline adultizzate | cosa succedeva in casa

Da today.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di una bambina di due anni è stato trovato senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Le indagini hanno rivelato che in casa le sorelline, di età inferiore a cinque anni, erano state costrette a fumare hashish. Sono stati sequestrati diversi oggetti e sostanze, e sono in corso accertamenti sulle condizioni di vita della famiglia. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

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La morte di Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita il 9 febbraio 2026 a Bordighera, si arricchisce di nuovi dettagli. La ricostruzione della procura di Imperia restituisce il racconto di un sistema familiare in cui anche le sorelle maggiori della piccola - bambine di 7 e 9 anni -. 🔗 Leggi su Today.it

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