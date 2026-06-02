Il caso della piccola Beatrice trovata morta costretta a fumare hashish con le sorelline adultizzate | cosa succedeva in casa

Il corpo di una bambina di due anni è stato trovato senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera. Le indagini hanno rivelato che in casa le sorelline, di età inferiore a cinque anni, erano state costrette a fumare hashish. Sono stati sequestrati diversi oggetti e sostanze, e sono in corso accertamenti sulle condizioni di vita della famiglia. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

La morte di Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita il 9 febbraio 2026 a Bordighera, si arricchisce di nuovi dettagli. La ricostruzione della procura di Imperia restituisce il racconto di un sistema familiare in cui anche le sorelle maggiori della piccola - bambine di 7 e 9 anni -. 🔗 Leggi su Today.it

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Autopsia sulla piccola Beatrice morta a Perinaldo, al Borea il giorno della verità

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Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre: foto della piccola dopo i pestaggi, in un video costretta a fumareUn uomo di 42 anni è stato arrestato in relazione alla morte di una bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera il 9 febbraio.

Temi più discussi: Il calvario di Beatrice, morta a 2 anni: nel cellulare foto della piccola con il volto tumefatto; Il colpo alla testa, l'acqua e zucchero, il depistaggio: così è stata uccisa la piccola Beatrice a Bordighera, 36 ore prima del ritrovamento; Bimba morta a Bordighera, il racconto della sorella agli investigatori: Stava molto male; 'La madre di Bea ha assistito alle violenze senza muovere un dito'.

Il caso della piccola Beatrice a Bordighera lascia senza fiato. Prima le violenze sulla bambina, poi il tentativo di depistaggio inscenando i soccorsi e nascondendo la verità con il compagno. Una storia agghiacciante che merita tolleranza zero. Riposa in pace p x.com

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