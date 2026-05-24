Il sindaco di centrosinistra ha revocato il patrocinio alla rappresentazione teatrale “Sciagura” di Andrea Scanzi, pubblicamente criticata da alcuni esponenti di FdI. Il giornalista ha commentato ironicamente, chiedendosi se si rendano conto solo ora che il testo critica il governo. La vicenda si è scatenata a Thiene, città vicentina, dove si è acceso un dibattito tra le parti politiche locali.

Centrosinistra come il centrodestra? Tutto si . Thiene. Un curioso scandalo è scoppiato nelle scorse ore a Thiene, la cittadina vicentina che si inclina dolcemente sulla Val D’Astico. L’amministrazione comunale di centrosinistra della città, governata dal sindaco “Giampi” Michelusi, venerdì 22 maggio, in tutta fretta, ha ritirato il patrocinio allo spettacolo teatrale La sciagura, di e con Andrea Scanzi (prodotto da Loft ) che si terrà al Teatro Comunale il 29 maggio. Il primo cittadino ha fatto dietrofront dopo le furiose critiche di una consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Giulia Scanavin. “Un Comune non può concedere il proprio patrocinio a una comunicazione apertamente schierata contro l’esecutivo nazionale”, ha spiegato la meloniana della minoranza in Comune. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fdi polemizza e il sindaco Pd ritira il patrocinio alla “Sciagura” di Andrea Scanzi. Il giornalista del Fatto: “Scoprono ora che critica il governo?”

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