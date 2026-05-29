Xenia Fedorova è una giornalista che lavora in televisione francese, spesso collegata ai canali dell’imprenditore Vincent Bolloré. La sua presenza è regolare nei programmi trasmessi su queste reti. Non sono stati forniti dettagli sulle sue attività o sui contenuti specifici che propone. La sua collaborazione con le emittenti è stata oggetto di attenzione, senza ulteriori precisazioni sui temi trattati.

Xenia Fedorova è una presenza fissa nei canali dell’imprenditore di destra Vincent Bolloré, da tempo sempre più influente Nelle trasmissioni di CNews, il canale di riferimento dell’estrema destra francese, è sempre più frequente trovare Xenia Fedorova, giornalista russa che da qualche anno è uno dei volti più riconoscibili della propaganda russa in Francia. Dal 2017 al 2023 Fedorova fu presidente e direttrice di RT France, la versione francese dell’emittente russa RT, organo di propaganda finanziato dal governo russo. Oggi è ospite fissa delle trasmissioni televisive e delle testate appartenenti all’imprenditore Vincent Bolloré, vicino alla destra cattolica e conservatrice, recentemente coinvolto in una vicenda che ha attirato diverse attenzioni internazionali, anche in Italia. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La giornalista che fa propaganda russa nella televisione francese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Solovyov BEGS for HELP in the war! Russian propagandists PANIC on air after admitting FAILURE

Notizie e thread social correlati

Oscar 2026 a Firenze: il docente che filmò la propaganda russaA Firenze, sabato 18 aprile alle 18:40, il Cinema Astra ospiterà la proiezione del documentario vincitore dell’Oscar 2026, diretto da due registi.

Leggi anche: Oscar al film che svela la propaganda russa tra i banchi di scuola

Temi più discussi: Sicurezza e propaganda, Sarzanini: Inutile alzare le pene se mancano assunzioni, efficienza e fondi; Il capo del Dipartimento centrale di propaganda e mobilitazione di massa fa visita a giornalisti veterani.; Cosa c’è dietro la propaganda di Ben-Gvir - Appunti; Zes, riparte la polemica. Valeria Mancinelli (Pd): Per ora solo propaganda. Giacomo Bugaro: Preso un altro granchio.

Buongiorno a tutti con la nuova puntata della mia trasmissione quotidiana Un tema al giorno: l'Italia è davvero complice di Israele come urlano da tempo i partiti di opposizione? La questione non è esattamente quella esposta dalla SX nazionale, che sfrutta x.com

La vita inutile di Giannini: la propaganda politica calpesta i diritti dei disabiliNel corso di un dibattito sulla longevità del governo Meloni, fattivamente tra i più longevi della storia repubblicana, il giornalista Massimo Giannini, ospite in studio della trasmissione ‘Di Martedì ... rainews.it

Fabrizio Romano nella bufera, i social: Fa propaganda per l’Arabia Saudita. Che cos’è successoUn video pubblicato sui social da Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha acceso il dibattito online. Nel contenuto condiviso sui suoi profili, Romano parla del ruolo ... affaritaliani.it