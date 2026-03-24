Il mondo della musica italiana si è svegliato con la notizia della scomparsa di Gino Paoli, autore e cantante di grande rilievo. Tra i primi a ricordarlo pubblicamente c’è stato Vasco Rossi, che ha condiviso un pensiero dedicato al collega, sottolineando la differenza tra un cantante e un interprete. La sua testimonianza si aggiunge alle numerose attestazioni di cordoglio provenienti da vari rappresentanti del settore.

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Gino Paoli, e tra i messaggi di omaggio non poteva mancare quello di Vasco Rossi. Il rocker ha condiviso sui social il suo ricordo del cantautore genovese: «La prima volta che ho visto Gino cantare, ho capito e ho imparato qual è la differenza tra un cantante e un interprete. immenso Gino». Con un ultimo saluto affettuoso, Vasco conclude con un semplice, ma sentito, “Wiva Gino Paoli”. Le parole del Blasco evidenziano quanto l’eredità artistica di Paoli abbia segnato intere generazioni di musicisti, consolidandolo come una figura imprescindibile della canzone italiana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Vasco Rossi ricorda Gino Paoli: “La differenza tra un cantante e un interprete”

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