Ieri sera all’Unipol Forum di Milano, Achille Lauro e Laura Pausini hanno eseguito un duetto sulla canzone “16 marzo”. La cantante ha rivelato di aver saputo che Lauro avrebbe voluto mettersi dietro durante l’esibizione a Sanremo per far cantare solo lei. La serata ha aperto con un concerto sold out, con ulteriori date previste il 17 e 27 marzo.

Ieri sera Achille Lauro ha dato il via alle tre serate (si replica il 17 e 27 marzo) sold out all’Unipol Forum di Milano. Lo show riprende a grandi linee ciò che è stato mostrato al Circo Massimo lo scorso giugno. Maxi schermo gigante con regia curata a riprendere non solo l’artista ma anche il pubblico. Sul palco con Achille Lauro, Boss Doms, Danien, Riccardo Castelli e Mattia Tedesco alle chitarre, Marco Lancs alla batteria, Gregorio Calculli al pianoforte e Nicola Iazzi al basso, oltre a un’orchestra di percussioni, archi, fiati, cori e alla presenza della cantante lirica Valentina Gargano. Tra i momenti più intensi l’esecuzione di “ Perdutamente”, che a Sanremo 2026 è stata dedicata alle vittime della strage di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Achille Lauro e Laura Pausini duettano su “16 marzo” al Forum di Milano. La cantante rivela: “A Sanremo voleva mettersi dietro per far cantare solo me” – IL VIDEO

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ACHILLE LAURO & LAURA PAUSINI - PROVE - 16 MARZO - SANREMO2026 #achillelauro #laurapausini #sanremo

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